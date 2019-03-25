Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Köpeği Gözü Önünde Çalındı

Dha Dış - Köpeği Gözü Önünde Çalındı

49 dakika önce

– ABD'de polis, akaryakıt istasyonu önünde bir adamın köpeğini sevme bahanesiyle çalıp kaçan 2 kişinin peşine düştü.

Dha Dış - Köpeği Gözü Önünde Çalındı, System.String[]
ABD'de polis, akaryakıt istasyonu önünde bir adamın köpeğini sevme bahanesiyle çalıp kaçan 2 kişinin peşine düştü.

Olay, ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit şehrinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 58 yaşındaki adamın akaryakıt istasyonunun önünde köpeğiyle birlikte durduğu görülüyor. Bu sırada yanına park eden mavi araçtan inen bir adam, sevme bahanesiyle 58 yaşındaki adamın köpeğine yaklaşıp, köpeğin tasmasını çıkarıp, köpeği kucağına alıyor. Köpeğin sahibinden gelen tepki üzerine mavi aracın sürücü koltuğunda bulunan kadın da araçtan inip, köpeğin sahibiyle tartışmaya başlıyor. Köpeğin sahibi, köpeğini geri almaya çalışsa da, kadın ve adamın agresif tavırları sonucu başarılı olamıyor. Mavi araçtaki 2 kişi çaldıkları köpekle birlikte uzaklaşırken, köpeği çalınan 58 yaşındaki adam da, aracın plaka numarasını not alıp, durumu polise bildiriyor.

17 Mart'ta gerçekleşen olaya karışan 2 kişi polis tarafından halen aranıyor.

Görüntü Dökümü

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Mavi araçtan inen adamın, köpeği sevme bahanesiyle tasmasını çıkarması

Köpeğin sahibinin olaya tepki vermesi

Araçtaki kadının da inip, köpeğin sahibiyle tartışmaya başlaması

Köpeğin araca bindirilmesi

Köpeğin sahibinin müdahalesi

Kadın ve adamın köpekle birlikte araca binip, olay yerinden uzaklaşması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:09 Kaynak: DHA

akaryakıt istasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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