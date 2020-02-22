Dha dış ' koronavirüs salgını 2360 can aldı' çinliler diken üstünde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dha dış ' koronavirüs salgını 2360 can aldı' çinliler diken üstünde - Son Dakika

Dha dış ' koronavirüs salgını 2360 can aldı' çinliler diken üstünde

6 saat önce

DHA DIŞ ' Koronavirüs salgını 2360 can aldı' Çinliler diken üstündeÇin (DHA) - Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 2 bin 360 kişinin ölümüne neden olan Covid-19 (koronavirüs) salgını sebebiyle Çinliler diken üstünde.

DHA DIŞ ' Koronavirüs salgını 2360 can aldı' Çinliler diken üstünde

Çin (DHA) - Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 2 bin 360 kişinin ölümüne neden olan Covid-19 (koronavirüs) salgını sebebiyle Çinliler diken üstünde. Karantinaya alınan bina ve evlerde sürekli ölüm korkusu yaşayan Çinlilerin psikolojilerinin de ağır şekilde etkilendiğini belirtiliyor.

Yerel medya, salgın nedeniyle yaşanan bunalım anlarına dair görüntüler yayınlıyor. Sosyal medyada da o anlara dair onlarca farklı görüntü bulunuyor.

Karantinaya alınan binada yaşayan yaşlı bir adamın geçirdiği bunalım ve 7'nci kattan kendini boşluğa bıraktığı anlar; bir markette maske ve temas yüzünden bir kadını yumruklayan bir adamın görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşılıyor. Görüntüyü paylaşanlar, her iki olayın da virüs salgını nedeniyle insanların yaşadığı bunalımdan kaynaklandığını belirtiyor.

Dha dış ' koronavirüs salgını 2360 can aldı' çinliler diken üstünde

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:16 Kaynak: DHA
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