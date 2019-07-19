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DHA DIŞ - Kosova Başbakanı istifa etti

38 dakika önce

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay istifa etiğini açıkladı.

DHA DIŞ - Kosova Başbakanı istifa etti, System.String[]
Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay istifa etiğini açıkladı.
Kosova savaşında yaşanan suçları araştırmak için kurulan Hollanda merkezli özel mahkemeye davetinden dolayı Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, 2 yıllık başbakanlık görevinden az önce istifa ettiğini açıkladı. Kosova Başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında Kosova Başbakanı Haradinay, Hollanda'daki özel mahkemeye davet edildiğini ve oraya 'Kosova Başbakanı' sıfatıyla gitmek istemediğini, 'Kosova savaşçısı Ramuş Haradinay' olarak katılacağını söyledi.
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-Ramuş Haradinay'ın görüntüsü


Başbakanlık, Hollanda, Kosova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:38 Kaynak: DHA
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