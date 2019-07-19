DHA DIŞ - Kosova Başbakanı istifa etti
38 dakika önce
Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay istifa etiğini açıkladı.
Kosova Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:38 Kaynak: DHA
Başbakanı Ramuş Haradinay istifa etiğini açıkladı.
Kosova savaşında yaşanan suçları araştırmak için kurulan Hollanda
merkezli özel mahkemeye davetinden dolayı Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, 2 yıllık başbakanlık görevinden az önce istifa ettiğini açıkladı. Kosova Başbakanlık
binasında düzenlediği basın toplantısında Kosova Başbakanı Haradinay, Hollanda'daki özel mahkemeye davet edildiğini ve oraya 'Kosova Başbakanı' sıfatıyla gitmek istemediğini, 'Kosova savaşçısı Ramuş Haradinay' olarak katılacağını söyledi.
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-Ramuş Haradinay'ın görüntüsü
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