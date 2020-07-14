DHA DIŞ -Kosova'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi - Son Dakika

DHA DIŞ -Kosova'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi

mikrofonuna konuşan Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, FETÖ Terör Örgütü'nün Türkiye'de darbe teşebbüsünün 4'üncü yıldönümünde hem Türkiye hem de yurtdışı temsilciliklerinde çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.

mikrofonuna konuşan Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, FETÖ Terör Örgütü'nün Türkiye'de darbe teşebbüsünün 4'üncü yıldönümünde hem Türkiye hem de yurtdışı temsilciliklerinde çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.

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"15 TEMMUZ GÜNÜ YAŞANANLARI YANSITAN LAR BU SERGİDE GÖRÜLEBİLİRLER"

Özaydın sözlerine şu şekilde devam etti: "15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye, FETÖ Terör Örgütü tarafından tertiplenen hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu darbe girişimi esnasında 251 vatandaşımız şehit oldu, 2 binin üzerinde gazimiz var hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsini saygı ve minnetle anıyorum. Bu sene 4'üncü yıldönümü 15 Temmuz'un. Gerek Türkiye'de gerekse dünyanın dört bir yanındaki dış temsilciliklerimizde bu günü anmak, bu günü unutturmamak ayrıca teşkil ettiği tehdit hakkında dünya kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla farklı etkinlikler düzenlenmekte. Bu kapsamda T.C Priştine Büyükelçiliğimiz tarafından 15 Temmuz tarihinde Yunus Emre Enstitüsü'nde bir etkinlik düzenlenecek. Yine başkonsolosluğumuzda bir fotoğraf sergisi düzenliyoruz. Bu fotoğraf sergisi geçtiğimiz yıllarda da düzenlenmişti. 15 Temmuz günü yaşananları yansıtan fotoğraflar bu fotoğraf sergisinde görülebilirler. Arzu edenler 15 Temmuz günü saat 16.00'ya kadar başkonsolosluğumuzda fotoğraf sergisini ziyaret edebilirler."

"FETÖ'YLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ"

Özaydın ayrıca, 15 Temmuz'dan sonra 4 yıl içerisinde FETÖ Terör Örgütü'yle mücadelede gelinen aşamalar hakkında da bilgi verdi. Özaydın,  "FETÖ Terör Örgütü'ne karşı Türkiye'de gereken tüm önlemler alındı ve bu çerçevede örgütün Türkiye'deki omurgası büyük ölçüde çökertildi. Bununla birlikte eğitim kurumları, sağlık kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve benzeri kisvesi altında örgüt yurtdışındaki faaliyetlerini devam ettirmekte. Türkiye'de yaşananların, örgütün faal olduğu diğer ülkelerde de yaşanmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü yapılanma aynı yapılanma, örgütlenme benzer örgütlenme bu nedenle biz aralarında Kosova'nın da bulunduğu dost ülkeleri karşı karşıya bulundukları tehdide ilişkin olarak uyarıyoruz uyarmaya da devam edeceğiz. Ayrıca örgütün teşkil ettiği tehdide ilişkin farkındalığın uluslararası alanda artması bizi gerçekten memnun ediyor. Şu ana kadar 38 ülke FETÖ okullarını kısmen veya tamamen kapattı dünya çapında. Bunlardan 20 tanesi, okulları Maarif Vakfı'na devretti. Yine 20'den fazla ülkeden 120'nin üzerinde FETÖ mensubu Tükiye'ye iade edildi. Biz FETÖ'yle mücadelede kararlıyız ve dostlarımızı bu konuda bilgilendirmeye, uyarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

- Tabak

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA DIŞ -Kosova'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' sergisi - Son Dakika
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