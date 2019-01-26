Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kosova'da Bakan Yardımcısı Çığ Altında Kalarak Hayatını Kaybetti - 2 - Ek Görüntülerle

Dha Dış - Kosova'da Bakan Yardımcısı Çığ Altında Kalarak Hayatını Kaybetti - 2 - Ek Görüntülerle

1 saat önce

Kosova Diaspora Bakan Yardımcısı çığ altında kalarak hayatını kaybetti.

Dha Dış - Kosova'da Bakan Yardımcısı Çığ Altında Kalarak Hayatını Kaybetti - 2 - Ek Görüntülerle, System.String[]
Kosova Diaspora Bakan Yardımcısı çığ altında kalarak hayatını kaybetti. Kosova'nın Diaspora Bakan Yardımcısı Arian Daci, Kosova'nın Breziviça kayak merkezinde kayak yaptığı sırada çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Çığ altında cansız bedenine ulaşılan Daci'nin kimliği tespit edildikten sonra, olay yerinde bulunan kolluk kuvvetlerince resmi açıklama yapıldı. Kosova Kayak Federasyonu da, kar yağışının 'Kartal Yuvası' olarak adlandırılan bölgede iki kişinin kayak yaptıkları sırada düştüğünü bildirdi. Arian Daci ile birlikte çığ altında kalan diğer kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Daci, kazadan saatler önce arkadaşlarıyla birlikte çektiği özçekimi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Hayatını kaybeden Daci, şu anda Kosova Bilim Akademisi Başkanı olarak görev yapan; Kosova Cumhuriyeti eski Meclis başkanlarından Necat Daci'nin oğluydu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Arian Daci'nin fotoğrafları

Arian Daci'nin arkadaşları ile çektiği özçekim

Bakanın daha önceki kayak görüntüleri - Tabak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:21 Kaynak: DHA

Kosova, Güncel
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