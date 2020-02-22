Dha dış ' kosova'da kız öğrenciler kavga etti' müfettiş olayı inceleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dha dış ' kosova'da kız öğrenciler kavga etti' müfettiş olayı inceleyecek - Son Dakika

Dha dış ' kosova'da kız öğrenciler kavga etti' müfettiş olayı inceleyecek

14 dakika önce

DHA DIŞ ' Kosova'da kız öğrenciler kavga etti' Müfettiş olayı inceleyecekEnis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da bir grup kız öğrencinin kavgasının sosyal medyada yayınlanması sonrası Eğitim Bakanlığı olayı araştırması için müfettiş görevlendirdi.

DHA DIŞ ' Kosova'da kız öğrenciler kavga etti' Müfettiş olayı inceleyecek

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da bir grup kız öğrencinin kavgasının sosyal medyada yayınlanması sonrası Eğitim Bakanlığı olayı araştırması için müfettiş görevlendirdi.

Görüntüler Kosova'nın Deçan bölgesinde bir okulda kaydedildi. Aralarında husumet bulunan kızlar okulun arka bahçesinde buluştu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde iki kızın kavgasını ayırmaya çalışan kıza, kızlardan birinin tepki gösterdiği; ardından husumetlisi olan kızı darp ettiği görülüyor.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Eğitim Bakanlığı olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirdi. Müfettiş olayın nedenini; okul etrafında güvenlik kamerası ve personel gibi gerekli güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve ihmalleri inceleyecek.

Dha dış ' kosova'da kız öğrenciler kavga etti' müfettiş olayı inceleyecek

Kosova, kavga, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:22 Kaynak: DHA
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