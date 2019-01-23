Dha Dış - Kosova'da Maden Ocağında Trafo Patladı, 100 İşçi Mahsur Kaldı

Dha DIŞ - Kosova'da maden ocağında trafo patladı, 100 işçi mahsur kaldıEnis TABAK, Prizren, (DHA) - Kosova'nın Mitroviça kentinde Trepça Maden Ocağı'nda elektrik trafosunun patlaması 100 işçi içeride mahsur kaldı.

Dha DIŞ - Kosova'da maden ocağında trafo patladı, 100 işçi mahsur kaldı



Enis TABAK, Prizren, (DHA) - Kosova'nın Mitroviça kentinde Trepça Maden Ocağı'nda elektrik trafosunun patlaması 100 işçi içeride mahsur kaldı.



Olay öğle saatlerinde meydana geldi. Ana kapının arkasındaki trafonun patlaması sonrası ocakta elektrikler gitti. Patlama sonrası trafo yakınında bulunan bazı işçiler yaralandı. İçeride mahsur kalan işçileri bölgeye sevk edilen itfaiye görevlileri ve arama kurtarma görevlileri tahliye ediyor. Şu ana kadar 29 işçinin çıkarıldığı belirtildi. Trafonun hemen girişte olması ve dumanların dışarı rahatlıkla çıkması neden ile büyük bir faciadan dönüldüğü belirtiliyor.



Olayda yaralanan 3 işçi Priştine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Stantrg İşçileri Sendika Başkanı Shyqyri Sadiku, 'Madencilerin tahliyesi sürüyor, içeride mahsur kalan 100 madenci yavaş yavaş tahliye ediliyor. Mahsur kalan arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi. Trafo patlaması sonrası Mitroviça'da da elektrikler kesilmiş durumda' dedi.

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