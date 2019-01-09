Son Dakika Haberleri: Dha Dış -Kosova'da Sibirya Soğukları

Dha Dış -Kosova'da Sibirya Soğukları

23 dakika önce

Dha DIŞ -Kosova'da Sibirya soğuklarıEnis TABAK, Prizren, (DHA) - Kosova'da aşırı soğuklar nehirlerin yanı sıra yapay gölet ve fıskiyelerin de donmasına neden oldu.

Dha Dış -Kosova'da Sibirya Soğukları, System.String[]
Dha DIŞ -Kosova'da Sibirya soğukları

Enis TABAK, Prizren, (DHA) - Kosova'da aşırı soğuklar nehirlerin yanı sıra yapay gölet ve fıskiyelerin de donmasına neden oldu.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, Kosova genelinde aşırı soğukların önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

Akdere'nin buz tuttuğu Prizren'de, yapay havuzların yanı sıra çeşmeler de buz kütleleriyle kaplandı. Gündüz sıfırın altında 6 dereceye düşen soğukların, gece de sıfırın altında 16 dereceye kadar düştüğü Prizren'de, Sibirya soğuklarının Ocak ayının son günlerine kadar etkili olacağı belirtildi. Aşırı soğuklar nedeniyle dışarıda işleri olmadığı müddetçe sokağa çıkmadıklarını söyleyen vatandaşlar, Balkanlarda bu tür soğukların normal karşılandığını söylediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:06 Kaynak: DHA

Prizren, Kosova, DHA, Sibirya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eren Erdem Tekrar Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görüşme Tarihi Belli Oldu

Son Dakika! Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Gözaltı İşlemi Uygulanıyor Palu Ailesi Olayıyla Gündem Olan Tuncer Ustael, Savcılara Seslendi: Gelin Beni Alın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:29:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış -Kosova'da Sibirya Soğukları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]