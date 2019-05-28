Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Kosova polisi Rus vatandaşı gözaltına aldı.. Rusya 'bırakılsın' dedi; Thaçi, 'ajan'
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DHA DIŞ – Kosova polisi Rus vatandaşı gözaltına aldı.. Rusya 'bırakılsın' dedi; Thaçi, 'ajan'

1 saat önce

Kosova polisinin Kosova'nın güney bölgesindeki Sırp nüfusun yoğun olarak yaşadığı Mitroviça'da bu sabah yaptığı operasyonda aralarında bir Rus vatandaşın da olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

DHA DIŞ – Kosova polisi Rus vatandaşı gözaltına aldı.. Rusya 'bırakılsın' dedi; Thaçi, 'ajan', System.String[]
Kosova polisinin Kosova'nın güney bölgesindeki Sırp nüfusun yoğun olarak yaşadığı Mitroviça'da bu sabah yaptığı operasyonda aralarında bir Rus vatandaşın da olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Kosova polisi tarafından baskında gözaltına alınan Birleşmiş Milletler Kosova Miyonu (UNMIK) çalışanı olduğu belirlenen Mihail Krasnashefkov isimli Rus vatandaşın gözaltına alınması sırasında yaralandığı belirtildi. Gözaltıyla ilgili Rusya'nın Belgrat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Rus vatandaşın bir an önce serbest bırakılması gerektiği; o kişinin BM çalışanı olduğu ve diplomatik dokunulmazlığının bulunması nedeniyle Kosova'nın suç işlediği belirtildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi de, Rus uyruklu bu kişinin diplomat maskesi altında bir ajan olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Gözaltına alınan bir şüphelinin polis aracına götürülmesi
DGS:  28.05.2019 - SAAT: 12: 31 - Haber Kodu : 190528094


- Tabak
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:33 Kaynak: DHA
Rusya Federasyonu, Kosova, Güncel
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