Dha Dış - Kosova Türk Taburu'nda Devir Teslim
2 saat önce
Dha DIŞ - Kosova Türk Taburu'nda devir teslimEnis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da, 1999 yılından bu yana barış ve huzurun tesisine katkı sağlayan KFOR bünyesindeki Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nda komuta devir teslim töreni düzenlendi.
Dha DIŞ - Kosova
Türk Taburu'nda devir teslim
Enis TABAK, Prizren
(DHA
) - Kosova'da, 1999 yılından bu yana barış ve huzurun tesisine katkı sağlayan KFOR bünyesindeki Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nda komuta devir teslim töreni düzenlendi.
Törende; Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Cem Sinan
Barım, görevini Albay Numan Baş'a devretti. Prizren'de konuşlu olan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı 'Sultan Murat
Kışlası'nda gerçekleşen tören Türkiye Cumhuriyeti
ve Kosova Milli Marşlarının okunmasıyla başladı.
Kosovalı bakan ve milletvekillerinin yanı sıra Kosova'da barış gücü KFOR bünyesinde görev yapan diğer ülke askerlerinin katıldığı törene çok sayıda üst düzey davetli de katıldı.
Türk ve NATO bayraklarının geçiş töreni ardından, Kosova'da bir yıldır görev yapan Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Cem Sinan Barım, burada yaptığı konuşmasında Türk askerinin Kosova'nın huzur ve tesisine katkıda bulunmak için var gücüyle çalıştığını söyledi. Barım, görev süresi boyunca sayısız faaliyet gerçekleştirdiklerini ve bu yardımların Kosova halkı için olduğunu belirtti. Konuşma töreni ardından Albay Barım, Kosova Türk Temsil Heyeti flamasını görevine yeni atanan Albay Numan Baş'a devretti. Daha sonra Albay Baş da Kosova'da bir yıllık görevini tamamlayan Albay Barım'a madalyasını takdim etti. Tören verilen kokteylle sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:32 Kaynak: DHA
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