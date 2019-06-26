Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Kosta Rika'da 6,2 büyüklüğünde deprem
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DHA DIŞ- Kosta Rika'da 6,2 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Kosta Rika'da 6,2 büyüklüğünde depremKosta Rika, (DHA)- Kosta Rika'da, Corredores kantonunda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA DIŞ- Kosta Rika'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Kosta Rika, (DHA)- Kosta Rika'da, Corredores kantonunda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgede elektrikler kesildi.
Deprem, Kosta Rika ile Panama sınırı arasında bulunan Corredores kantonunda, yerel saat ile 23.23'te meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre 6,2 büyüklüğündeki deprem, yerin 10 kilometre altında meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgede elektriklerin kesildiği, sokak lambalarının hasar gördüğü belirtildi.
DHA DIŞ- Kosta Rika'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:25 Kaynak: DHA
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