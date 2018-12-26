Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kripto Para ile Havale Bu Yıl Popülerleşti

Dha Dış - Kripto Para ile Havale Bu Yıl Popülerleşti

1 saat önce

Dünya genelinde bu yıl kripto para ile para havalesi yapanların sayısında artış yaşandı.

Dha Dış - Kripto Para ile Havale Bu Yıl Popülerleşti, System.String[]
Dünya genelinde bu yıl kripto para ile para havalesi yapanların sayısında artış yaşandı.

Kripto para transferi şirketi Clovr'un yaptığı pazar araştırmasına göre, kripto para ile para transferi 'en popüler para transferleri' içersinde dördüncü sırada yer aldı.

707 kişiye yöneltilen 'Hangi transfer yöntemiyle para gönderiyorsunuz ?' sorusuna karşılık ankete katılanların yüzde 15.8'i kripto para ile yanıtını verdi.

Para transferleri yöntemlerinde ilk sırayı yüzde 51 ile online servisler alırken ikinci sırayı yüzde 50.9 ile Western Union gibi para gönderim servisleri, üçüncü sırayı da yüzde 25.7 ile geleneksel para havalesi yöntemleri aldı.

Dördüncü sıraya  yüzde 15.8 ile kripto para birimi ile transfer yerleşti.

Daha önce kripto para ile para transferi yapmamış kişilere yöneltilen 'Geleneksel para gönderme yöntemlerine karşılık kripto para ile transfer yapar mısınız?' sorusuna ise katılımcıların yüzde 85.7'i tercih edeceklerini yanıtını verdi. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:47 Kaynak: DHA

Ekonomi
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