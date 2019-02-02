Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Küba'ya Düşen Göktaşını Radar Görüntüledi

Dha Dış - Küba'ya Düşen Göktaşını Radar Görüntüledi

56 dakika önce

Dha DIŞ - Küba'ya düşen göktaşını radar görüntülediKüba (DHA) - Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi radar sistemleri, Küba'nın batısındaki Pinar del Rio şehrine bağlı Vinales kasabasına bir göktaşının düşme anını görüntüledi.

Dha Dış - Küba'ya Düşen Göktaşını Radar Görüntüledi, System.String[]
Dha DIŞ - Küba'ya düşen göktaşını radar görüntüledi

Küba (DHA) - Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi radar sistemleri, Küba'nın batısındaki Pinar del Rio şehrine bağlı Vinales kasabasına bir göktaşının düşme anını görüntüledi.

Göktaşının düşmesi sebebiyle iki patlama sesinin duyulduğu ve patlama sesinin etkisiyle çok sayıda yapının camlarının kırıldığı bilgisi basında yer aldı. İlk başta bu gürültünün nedeni anlaşılamasa da, daha sonra Küba'nın Jeofizik ve Astronomi Enstitüsüne bağlı uzmanların yaptığı çalışmalar sonucu bir gök taşının düştüğü açıklandı.

Olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Küba Meteoroloji Müdürlüğü de düşen cismin göktaşı olduğunu doğruladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:23 Kaynak: DHA

DHA, Küba, Güncel
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