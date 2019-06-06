Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı
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DHA DIŞ – Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı

1 saat önce

– Ukrayna'da meydana gelen kazada, 14 yaşındaki bir kız, yaya geçidinden bisikleti ile karşıya geçerken ambulans çarptı.

DHA DIŞ – Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı, System.String[]
Ukrayna'da meydana gelen kazada, 14 yaşındaki bir kız, yaya geçidinden bisikleti ile karşıya geçerken ambulans çarptı. Kızın yoğun bakıma alındığı; kaza anında kulaklık ile müzik dinlediği belirtildi.

Kaza, Ukrayna'nın Hmelnitski şehrinde 3 Haziran'da meydana geldi. 14 yaşındaki kız, bisikleti ile yaya geçidinden karşıya geçerken ambulans çarptı.

Yerel medya, kaza anında kızın kulaklıkla müzik dinlediğini; bu yüzden sirenleri açık olan ve hızla gelen ambulansı duyamadığını duyurdu. Kızın hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Kızın bisiklet ile yaya geçidinden geçme anı
-Kaza anı
-Çevredekilerin yardıma koşma anları


- Dinliyordu
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:25 Kaynak: DHA
Ukrayna, Güncel
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