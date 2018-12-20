Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Küresel Otomotiv Endüstrisi 2009'dan Beri İlk Kez Küçülüyor

Dha Dış - Küresel Otomotiv Endüstrisi 2009'dan Beri İlk Kez Küçülüyor

3 saat önce

Dünya otomotiv üretimi 2008 ekonomik krizin ardından görülen daralmadan sonra yaklaşık 9 yıldır ilk kez teknik resesyona giriyor.

Dha Dış - Küresel Otomotiv Endüstrisi 2009'dan Beri İlk Kez Küçülüyor, System.String[]
Dünya otomotiv üretimi 2008 ekonomik krizin ardından görülen daralmadan sonra yaklaşık 9 yıldır ilk kez teknik resesyona giriyor.

RBC Capital Markets'tan analist Joe Spak'ın yayınladığı rapora göre, dünya genelinde hafif araç üretimi 2018'in üçüncü çeyreğinde %2.9 düştü. Analist Spak üretimin dördüncü çeyrekte de %4 gerilemesini bekliyor. Bu 2009 yılından bu yana peş peşe iki çeyrek gelen ilk sektörel daralma olacak.

IHS Automotive ve RBC Capital Markets tahminlerine göre, 2018 yılında dünya otomotiv üretimi bir önceki seneye göre %0.6 daralma ile 94.6 milyona gerileyecek. Üretimin 2019 yılında da %0.4 daralması bekleniyor. - Öz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:13 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Trump'tan Yeni Suriye Açıklaması: Harika İşler Yaptık, Eve Dönme Vakti 6 Ay Süreli 23 Kişilik Geçici İşçi Alımına 498 Kişi Başvurdu

PPK Tutanaklarını Açıklayan Merkez Bankası: Enflasyonda Riskler Devam Ediyor Son Dakika! İsrail'den Suriye'deki Gerilimi Tırmandıracak Çıkış: Saldırılarımızı Artıracağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:50:20. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Küresel Otomotiv Endüstrisi 2009'dan Beri İlk Kez Küçülüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]