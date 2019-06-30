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DHA DIŞ- Kuş sürüsüne çarpınca motoru duran savaş uçağı, bombaları piste attı

23 dakika önce

Kuş sürüsüne çarpınca motoru duran savaş uçağı, bombaları piste attıVahdet Ayaz, (DHA)- Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı, eğitim uçuşu için kalkış yaptıktan hemen sonra kuş sürüsüne çarptı.

DHA DIŞ- Kuş sürüsüne çarpınca motoru duran savaş uçağı, bombaları piste attı
Vahdet Ayaz, (DHA)- Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı, eğitim uçuşu için kalkış yaptıktan hemen sonra kuş sürüsüne çarptı. Bir motoru duran uçak, yakıt tanklarını ve eğitim için yüklenen bombaları piste bırakmak zorunda kaldı. Pistteki patlama kameraya yansıdı.
'Olay, Ludhiana kentinin güneydoğusundaki Ambala'da bulunan Hindistan Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait bir üste meydana geldi. Eğitim uçuşu için kalkış yapan 'SUPECET Jaguar' tipi savaş uçağı, kalkıştan hemen sonra kuş sürüsüne çarpınca bir motoru durdu. Eğitim uçuşu için havalanan pilot, ek yakıt deposu ve yüklenen 10 kiloluk bombaları piste bırakmak zorunda kaldı. Pistte meydana gelen patlama anı ise kameralara yansıdı.
Uçağın acil iniş yaptığı ve pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
IAF tarafından yapılan açıklamada, 'Pilotun eylemi, kapsamlı eğitimden kaynaklanan yüksek IAF profesyonel standartlarının göstergesidir. Pilotun bu profesyonelliği ve hızlı düşünmesi, bir savaş aracının kurtarılmasını sağlamış ve aynı zamanda bölgedeki birçok sivilin de zarar görmesini engellemiştir' dedi.
DHA DIŞ- Kuş sürüsüne çarpınca motoru duran savaş uçağı, bombaları piste attı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:44 Kaynak: DHA
Hindistan, DHA, Güncel
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