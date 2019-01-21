Dha Dış - Kutlamalar İçin İniş Yapan Helikopter, Gösteri Alanına Düştü

– Mali'de, 20 Ocak'ta kutlanan Mali Ordu Günü kutlamalarının hazırlığı sırasında bir helikopter düştü.

– Mali'de, 20 Ocak'ta kutlanan Mali Ordu Günü kutlamalarının hazırlığı sırasında bir helikopter düştü.



Hava Kuvvetlerine ait Z9 helikopteri, Kati'de bulunan ordugahta hazırlıklar sırasında hatalı iniş yaparak kaza yaptı. Helikopterde bulunan 2 pilot hemen bir sağlık merkezine götürüldü. Kaza sonrası yetkililerin yaptığı açıklamada, 2 pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığı, kazanın sebebinin bilinmediği ve kazaya dair araştırma başlatıldığı duyuruldu.



Görüntü Dökümü



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-Helikopterin düşmesi



-Düşen helikopter sonrası kaçışan insanlar - Mali

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