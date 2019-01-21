Dha Dış - Kuzey İrlanda'da Bomba Yüklü Aracın Patlama Anı Görüntüleri Yayınlandı
23 dakika önce
Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde bomba yüklü araçtaki patlamaya dair güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı.
Kuzey İrlanda
'nın Londonderry kentinde bomba yüklü araçtaki patlamaya dair güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı. Önceki gün gerçekleşen patlamada yaralanan olmamıştı. Yerel basın, Kuzey İrlanda Polis
Hizmetleri'nden ekiplerin, olayla alakalı olduğundan şüphelenilen 4 kişiyi gözaltına aldığını yazdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Patlamanın görüntüsü
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:57 Kaynak: DHA
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