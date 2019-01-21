Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kuzey İrlanda'da Bomba Yüklü Aracın Patlama Anı Görüntüleri Yayınlandı

Dha Dış - Kuzey İrlanda'da Bomba Yüklü Aracın Patlama Anı Görüntüleri Yayınlandı

22 dakika önce

Dha DIŞ - Kuzey İrlanda'da bomba yüklü aracın patlama anı görüntüleri yayınlandı(Tür: Dış)

Dha DIŞ - Kuzey İrlanda'da bomba yüklü aracın patlama anı görüntüleri yayınlandı

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:58 Kaynak: DHA

Kuzey İrlanda, Güncel
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