Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Kuzey İrlanda'da Kepçe ile Atm Soygunu

Dha Dış – Kuzey İrlanda'da Kepçe ile Atm Soygunu

35 dakika önce

– Kuzey İrlanda'da gerçekleşen olayda, maskeli 3 soyguncu akaryakıt istasyonunda bulunan bir ATM'yi kepçe ile kaldırıp araçlarına yükledi.

Dha Dış – Kuzey İrlanda'da Kepçe ile Atm Soygunu, System.String[]
Kuzey İrlanda'da gerçekleşen olayda, maskeli 3 soyguncu akaryakıt istasyonunda bulunan bir ATM'yi kepçe ile kaldırıp araçlarına yükledi. Polis, maskeli 3 soyguncuyu arıyor.

Kuzey İrlanda'nın Castleblayney kentindeki maskeli 3 soyguncu, bir akaryakıt istasyonunda bulunan ATM'yi kepçe ile çaldı. ATM'nin bulunduğu duvarı kepçe ile yıktıktan sonra, ATM'yi araçlarının üst kısmına yerleştiren soyguncular, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi. Polis tüm şehirde maskeli 3 soyguncuyu arıyor.

Görüntü Dökümü

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-Soyguncuların duvarı kırışı

-ATM'nin kepçeye yüklenişi

-ATM'nin soyguncuların aracına yüklenişi
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:55 Kaynak: DHA
Polis, Kuzey İrlanda, Güncel
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