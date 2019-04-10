Dha Dış – Kuzey İrlanda'da Kepçe ile Atm Soygunu
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– Kuzey İrlanda'da gerçekleşen olayda, maskeli 3 soyguncu akaryakıt istasyonunda bulunan bir ATM'yi kepçe ile kaldırıp araçlarına yükledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:55 Kaynak: DHA
– Kuzey İrlanda
'da gerçekleşen olayda, maskeli 3 soyguncu akaryakıt istasyonunda bulunan bir ATM'yi kepçe ile kaldırıp araçlarına yükledi. Polis
, maskeli 3 soyguncuyu arıyor.
Kuzey İrlanda'nın Castleblayney kentindeki maskeli 3 soyguncu, bir akaryakıt istasyonunda bulunan ATM'yi kepçe ile çaldı. ATM'nin bulunduğu duvarı kepçe ile yıktıktan sonra, ATM'yi araçlarının üst kısmına yerleştiren soyguncular, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi. Polis tüm şehirde maskeli 3 soyguncuyu arıyor.
Görüntü Dökümü
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-Soyguncuların duvarı kırışı
-ATM'nin kepçeye yüklenişi
-ATM'nin soyguncuların aracına yüklenişi
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