Son Dakika Haberleri: Dha dış- kuzey kore'den füze testi
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Dha dış- kuzey kore'den füze testi

1 saat önce

Kuzey Kore yeni bir büyük kalibreli çoklu roket fırlatma sistemini (MRLS) test etti.

Dha dış- kuzey kore'den füze testi, System.String[]
Kuzey Kore yeni bir büyük kalibreli çoklu roket fırlatma sistemini (MRLS) test etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un da testin yapılışını inceledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, testi yapılan MRLS füzesi için tasarımcı ve bilimcileri kutladı. Kuzey Kore liderinin, testten ve ülkenin savunma sanayisinin ilerlemesinden genel olarak memnuniyet duyduğu bildirildi.


Kim Jong Un, Kuzey Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:30 Kaynak: DHA
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