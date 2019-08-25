Dha dış- kuzey kore'den füze testi
1 saat önce
Kuzey Kore yeni bir büyük kalibreli çoklu roket fırlatma sistemini (MRLS) test etti.
Kuzey Kore Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:30 Kaynak: DHA
yeni bir büyük kalibreli çoklu roket fırlatma sistemini (MRLS) test etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un da testin yapılışını inceledi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, testi yapılan MRLS füzesi için tasarımcı ve bilimcileri kutladı. Kuzey Kore liderinin, testten ve ülkenin savunma sanayisinin ilerlemesinden genel olarak memnuniyet duyduğu bildirildi.
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