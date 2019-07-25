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DHA DIŞ - Kuzey Kore, Doğu Çin Denizi'ne 2 füze atışı yaptı

1 saat önce

Kuzey Kore, Doğu Çin Denizi'ne yarım saat içinde 2 füze atışı yaptı.

DHA DIŞ - Kuzey Kore, Doğu Çin Denizi'ne 2 füze atışı yaptı, System.String[]
Kuzey Kore, Doğu Çin Denizi'ne yarım saat içinde 2 füze atışı yaptı. Güney Koreli yetkililer, füzelerin cinsinin bilinmediğini duyurdu.

Füzeler, Kuzey Kore'nin Wonsan şehrinden, Doğu Çin Denizi'ne atıldı. İlk füzenin yerel saatle 05.34, diğerinin ise 05.57 sıralarında fırlatıldığı; Güney Koreli yetkililerin, fırlatılan füzelerin cinsini belirleyemediği belirtildi. Füzelerin uçuş mesafesinin 430 kilometre olarak belirlendiği bildirildi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ve ABD'li yetkililerin, füzelerin cinsini belirlemeye çalıştığı belirtildi.


Doğu Çin Denizi, Kuzey Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:48 Kaynak: DHA
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