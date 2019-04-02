Dha Dış - Kuzey Makedonya'da Uçak Düştü: 4 Ölü
1 saat önce
– Kuzey Makedonya'da küçük bir uçak Solunska Glava bölgesinde düştü.
– Kuzey Makedonya
'da küçük bir uçak Solunska Glava bölgesinde düştü. Uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Makedonya Sivil Havacılık Ajansı, bugün Cesna P210N tipi küçük bir uçağın Solunska Glava'da dağlık alanda radardan kaybolduğunu; enkazın bulunduğun, uçakta 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Uçağın, Ohri
kentinden Bulgaristan
'ın başkenti Sofya
'ya gitmekte olduğu belirtildi.
Pilotun, kötü hava koşulları sonrası 16: 15'te çağrı yaparak kuvvetli türbülans bulunduğunu bildirdiği ve başkent Üsküp
'e iniş talebinde bulunduğu; kısa süre sonra uçağın radardan kaybolduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:49 Kaynak: DHA
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