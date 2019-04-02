Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kuzey Makedonya'da Uçak Düştü: 4 Ölü

Dha Dış - Kuzey Makedonya'da Uçak Düştü: 4 Ölü

1 saat önce

– Kuzey Makedonya'da küçük bir uçak Solunska Glava bölgesinde düştü.

Dha Dış - Kuzey Makedonya'da Uçak Düştü: 4 Ölü, System.String[]
– Kuzey Makedonya'da küçük bir uçak Solunska Glava bölgesinde düştü. Uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Makedonya Sivil Havacılık Ajansı, bugün Cesna P210N tipi küçük bir uçağın Solunska Glava'da dağlık alanda radardan kaybolduğunu; enkazın bulunduğun, uçakta 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uçağın, Ohri kentinden Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gitmekte olduğu belirtildi.

Pilotun, kötü hava koşulları sonrası 16: 15'te çağrı yaparak kuvvetli türbülans bulunduğunu bildirdiği ve başkent  Üsküp'e iniş talebinde bulunduğu; kısa süre sonra uçağın radardan kaybolduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:49 Kaynak: DHA

Makedonya, Güncel
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