Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Lavrov: ABD'nin Amacı Suriye'yi Bölmek

Dha Dış – Lavrov: ABD'nin Amacı Suriye'yi Bölmek

16 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Suriye'yi bölerek Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmayı amaçladığını söyledi.

Dha Dış – Lavrov: ABD'nin Amacı Suriye'yi Bölmek, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Suriye'yi bölerek Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmayı amaçladığını söyledi.

Moskova'da düzenlenen toplantıda konuşan Lavrov, "ABD'nin amacı Suriye'yi bölerek, Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmak. Müttefiklerini, Suriye'nin bu bölgesinde altyapının geliştirilmesi için ödeme yapmaya; bu bölgenin dışındaki alanlar için altyapının yeniden inşasına kaynak aktarmamaları için zorluyor. ABD, terörle mücadele görünümü altında, bu süreçte Kürt yapılanmaları müttefik olarak seçerek, DEAŞ karşıtı askeri eylemlere paralel olarak işleri Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurma noktasına getirdi" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:51 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Fırat, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel
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