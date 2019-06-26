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DHA DIŞ- Lavrov: ABD'yi, İran ile diyaloğa ikna edeceğiz

54 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABDli ve İranlı ortakları ile görüşerek, tarafları bir müzakere masasına oturmak için ikna edeceklerini söyledi.

DHA DIŞ- Lavrov: ABD'yi, İran ile diyaloğa ikna edeceğiz, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABDli ve İranlı ortakları ile görüşerek, tarafları bir müzakere masasına oturmak için ikna edeceklerini söyledi.
Basına konuşan Lavrov, ABD ve İran arasındaki gerginliğin tüm bölgeyi kötü etkileyeceğini ve savaşa yol alabileceğini söyledi.
Tarafları masaya oturmaya ikna etmek için çalışacaklarını belirten Lavrov, "İki ülkenin de bu tehlikeli durumdan uzaklaşması ve farklılıklarını medeni bir diyalogla çözmeleri gerekiyor. Bu ültimatomların, yaptırımları ve şantajların sona erecek olması demek" dedi.
Lavrov daha önce, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını, durumun kötü bir senaryoya doğru ilerlediği yönünde değerlendirmişti.


- Rusya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:19 Kaynak: DHA
Rusya Federasyonu, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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