Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Lavrov: Türk Birliklerin İdlib'de Bulunmasını Şam Onayladı

Dha Dış - Lavrov: Türk Birliklerin İdlib'de Bulunmasını Şam Onayladı

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk birliklerinin İdlib'de bulunmasının Şam tarafından onaylandığını bildirdi.

Dha Dış - Lavrov: Türk Birliklerin İdlib'de Bulunmasını Şam Onayladı, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk birliklerinin İdlib'de bulunmasının Şam tarafından onaylandığını bildirdi.

Lavrov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Rusya ve Türkiye 17 Eylül'de Soçi'de İdlib konusunda bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşma Astana süreci çerçevesinde alınan İdlib'de silahsızlık alanının oluşturulması ve bu sınırlar içerisinde Türk gözlemcilerin ve dış sınırlarda Rus ve İranlı askerlerin yerleştirilmesi kararı sayesinde gerçekleştirildi" ifadesini kullandı.

Bakan, "Böylelikle Suriye'nin bu kısmında Türk askerlerin bulunması Soçi memorandumunu olumlu karşılayan Suriye hükümeti tarafından onaylıdır. Bunu Astana formatının üçüncü garantörü olan İran da destekledi" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:45 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Şam, İdlib, Güncel
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