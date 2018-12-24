Dha Dış - Lavrov: Türk Birliklerin İdlib'de Bulunmasını Şam Onayladı
1 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk birliklerinin İdlib'de bulunmasının Şam tarafından onaylandığını bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, Türk birliklerinin İdlib
'de bulunmasının Şam
tarafından onaylandığını bildirdi.
Lavrov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Rusya ve Türkiye
17 Eylül
'de Soçi
'de İdlib konusunda bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşma Astana
süreci çerçevesinde alınan İdlib'de silahsızlık alanının oluşturulması ve bu sınırlar içerisinde Türk gözlemcilerin ve dış sınırlarda Rus ve İranlı askerlerin yerleştirilmesi kararı sayesinde gerçekleştirildi" ifadesini kullandı.
Bakan, "Böylelikle Suriye
'nin bu kısmında Türk askerlerin bulunması Soçi memorandumunu olumlu karşılayan Suriye hükümeti tarafından onaylıdır. Bunu Astana formatının üçüncü garantörü olan İran da destekledi" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:45 Kaynak: DHA
Kanada'da Evsizlere Pizza Dağıtan Türk Gönüllere Taht Kurdu!
Görevdeyken Trafik Kazasında Şehit Olan Polisle İlgili Kahreden Detay: 3 Ay Sonra Evlenecekti
Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın İfadesi Ortaya Çıktı
Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda