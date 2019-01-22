Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Lazkiye'de Patlama: 1 Ölü, 14 Yaralı

Dha Dış - Lazkiye'de Patlama: 1 Ölü, 14 Yaralı

1 saat önce

SURİYE'nin Lazkiye kentinde öğleden sonra bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Dha Dış - Lazkiye'de Patlama: 1 Ölü, 14 Yaralı, System.String[]
SURİYE'nin Lazkiye kentinde öğleden sonra bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Suriye rejiminin kontrolünde olan Lazkiye'nin en işlek noktalarından olan El Hemam meydanında öğleden sonra bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada 1 kişi öldü, çevrede bulunan 14 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri patlama sonrası alarm durumuna geçti. Saldırının ne amaçla veya hangi örgüt tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmazken, patlama sonrası bölgede bulunan ikinci patlayıcının da kontrollü şekilde infilak ettirildiği bildirildi.

Suriye'nin Haseke kentinde dün bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 PKK/PYD'li terörist ölürken, 2 ABD askeri ise yaralanmıştı. Menbiç'te ise geçen 16 Ocak günü bir lokantaya düzenlenen canlı bomba saldırısında 4'ü ABD askeri, 15 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanarak hastanelere kaldırılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Patlama sonrası kaydedilen görüntüler - Suriye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:49 Kaynak: DHA

Suriye, Lazkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var 3 Polisi Şehit Eden Şizofreni Hastasına İşkence Yapmaktan Yargılanan 22 Polis Beraat Etti

Nöbet Tutan Askeri Kafasına Miğferle Vurarak Öldüren Astsubayın Terör Bağlantısı Ortaya Çıktı Cani Kadın, İş Yerinde Doğurduğu Bebeğini Klozete Sokup Öldürmeye Çalışırken Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 20:13:35. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Lazkiye'de Patlama: 1 Ölü, 14 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]