Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Leadson: Anlaşması Onaylanmazsa, May Bir B Planı Sunmak Zorunda

Dha Dış - Leadson: Anlaşması Onaylanmazsa, May Bir B Planı Sunmak Zorunda

1 saat önce

Birleşik Krallık Avam Kamarası Lideri Andrea Leadson, Brexit oylamasında yeterli oyu alamaması durumunda, Başbakan Theresa May'in üç gün içinde Parlamento'yu B planı hakkında bilgilendirmesını zorunlu tutan yasanın onayladığını duyurdu.

Dha Dış - Leadson: Anlaşması Onaylanmazsa, May Bir B Planı Sunmak Zorunda, System.String[]
Birleşik Krallık Avam Kamarası Lideri Andrea Leadson, Brexit oylamasında yeterli oyu alamaması durumunda, Başbakan Theresa May'in üç gün içinde Parlamento'yu B planı hakkında bilgilendirmesını zorunlu tutan yasanın onayladığını duyurdu. Söz konusu yasanın tasarısını, Muhafazakar Parti Milletvekili Dominic Grieve önermişti.

Başbakan May, 297 hayır oyuna karşılık 308 evet oyuyla onaylanan yasa gereği, Brexit anlaşması Parlamento'da onaylanmazsa, anlaşmasız Brexit olasılığına karşı nasıl önlemler aldığını Parlamentoya sunmak zorunda.

Birleşik Krallık işçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Wakefield kentinde yaptığı bir konuşmada, Brexit 'çıkmazına' bir çözüm bulmak için, ilk fırsatta bir genel seçim yapılması gerektiğini söylemişti.

"Bu felç hali devam edemez" diyen Corbyn, "Bu belirsizlikler insanların işlerini ve geçim kaynaklarını tehlikeye atıyor. Eğer bir genel seçim yapılmazsa, halk oylaması dahil olmak üzere, tüm seçeneklerimizi masaya yatıracağız" diye uyardı.

"May'in Brexit anlaşması ülke için kötü bir anlaşma ve biz gelecek hafta Parlamento'da bu anlaşmaya karşı çıkacağız" diyen Corbyn, İşçi Partisi'nin yeterli çoğunluğa ulaşamayacağını söyleyerek, Parlamento üyelerini anlaşmaya karşı çıkmaya çağırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:01 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Theresa May, Parlamento, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı Demet Şener, Yeni Yıl Dileğini Açıkladı!

Erdoğan'a Danışman Olan Mariam Kavakçı'yla İlgili Konuşan Saadet Partili Cihangir İslam: Şık Bir Baba-Kız İlişkimiz Oldu RTÜK, Yemekteyiz'deki Uygunsuz Davranışlardan Dolayı TV 8'e Para Cezası Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 17:10:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Leadson: Anlaşması Onaylanmazsa, May Bir B Planı Sunmak Zorunda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]