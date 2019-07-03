DHA DIŞ- Libya'da göçmen merkezine hava saldırısı: 40 ölü, 80 yaralı
53 dakika önce
Libya'da göçmenlerin bulunduğu bir merkeze yapılan hava saldırısı sonucu 40 kişi öldü, 80 kişi ise yaralandı.
Libya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:21 Kaynak: DHA
'da göçmenlerin bulunduğu bir merkeze yapılan hava saldırısı sonucu 40 kişi öldü, 80 kişi ise yaralandı.
Hava saldırısı, başkent Trablus
'un Tacura bölgesindeki, göçmenlerin bulunduğu bir merkeze yapıldı. Saldırıda 40 kişi hayatını kaybederken; 80 kişi ise yaralandı. Ölen ve yaralananların çoğunun Afrikalı göçmenler olduğu belirtilirken; Libya Ulusal Ordusu, göçmen merkezini vurdukları iddiasını yalanladı.
Ölü sayısının artabileceği duyuruldu.
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