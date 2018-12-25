Dha Dış - Libya Dışişleri Bakanlığı Binasına Saldırı
1 saat önce
Libya Alahrar TV, Trablus'taki Libya dışişleri bakanlığı binasına saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Libya
Alahrar TV
, Trablus
'taki Libya dışişleri bakanlığı binasına saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yerel basın, saldırının canlı bomba ile yapıldığını ve saldırganın hayatını kaybettiğini, güvenlik kuvvetlerinden yaralananlar olduğunu duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:09 Kaynak: DHA
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