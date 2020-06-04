DHA DIŞ-Libya Ordu Sözcüsü Trablus'un kontrol atlına alındığını böyle duyurdu - Son Dakika

DHA DIŞ- Libya Ordu Sözcüsü Trablus'un kontrol atlına alındığını böyle duyurdu

Libya, (DHA)- Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un tüm idari sınırlarının kontrol altına alındığını duyurdu. UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu'nun, Trablus'un kontrol altına alındığını birliklerine ve UMH komuta kademesine duyurduğu anlara ilişkin görüntüler yayınlandı.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, başkent Trablus'un tüm idari sınırlarının gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldı. UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, telsiz ile UMH'nin sahadaki birliklerine ve UMH komuta kademesine Trablus'un kontrol altına alındığını duyurdu. Kanunu, 'Trablus'un idari sınırlarını kurtardık. Tüm Libya toprağını da kurtaracağız' ifadelerini kullandı. O anlara ilişkin görüntüler anbean kaydedildi.