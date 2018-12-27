Dha Dış - Londra'da Avm'de 'Bıçaklı Adam' Paniği... Yüzlerce Müşterinin Kaçışı Kamerada
1 saat önce
Dha DIŞ - Londra'da AVM'de 'bıçaklı adam' paniği... Yüzlerce müşterinin kaçışı kameradaİngiltere (DHA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı bir kişi, alışveriş merkezinde büyük paniğe neden oldu.
Dha DIŞ - Londra
'da AVM'de 'bıçaklı adam' paniği... Yüzlerce müşterinin kaçışı kamerada İngiltere
(DHA
) - İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı bir kişi, alışveriş merkezinde büyük paniğe neden oldu. İngiliz medyası dün saat 1620'de Londra'nın doğusunda Newham semtindeki Stratford bölgesinde bulunan bir AVM'de bıçaklı bir kişinin görülmesi üzerine büyük bir panik yaşandığını, alışveriş yapanların çıkışlara doğru kaçtığını duyurdu. Noel kutlamalarının ertesinde düzenlenen ve 'Boxing Day' olarak adlandırılan; insanların hediye için alışveriş yaptığı sırada bir kişinin elinde bıçakla görülmesi üzerine büyük panik yaşandı. AVM'de yükselen çığlık sesleri sonrası tüm katlardaki müşteriler çıkış kapısına doğru koşmaya başladı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Olay araştırılıyor.
AVM'de yaşanan büyük panik ise müşteriler tarafından kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:25 Kaynak: DHA
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