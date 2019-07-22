DHA DIŞ- Londra'da AVM'de yangın
1 saat önce
Londra'da AVM'de yangın çıktı.
Londra Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:38 Kaynak: DHA
'da AVM'de yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri olay yerine sevk edilirken; yangının hızla yayıldığı belirtildi.
Yangın, Lonrda'nın kuzeydoğusundaki Walthamstow bölgesindeki AVM'de, yerel saatle 8.00 sıralarında çıktı. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı bölgeye sevk edilirken; alevlerin hızla yayıldığı duyuruldu.
Görüntü Dökümü
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-Yangına dair görüntüler
-Yükselen dumanlar
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