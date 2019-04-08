Dha Dış – Londra'da PKK Yandaşları Türk Derneğine Saldırdı... O Anlar Güvenlik Kamerasında

– İngiltere'nin başkenti Londra'da, terör örgütü PKK yandaşları, Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği'ne saldırdı.

– İngiltere'nin başkenti Londra'da, terör örgütü PKK yandaşları, Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği'ne saldırdı.



Olay dün gece 23: 50 sıralarında meydan geldi. Derneğin camlarını kıran ve kapılarına 'PKK' yazan saldırganlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Polis, maddi hasarın meydana geldiği saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.



Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ali Kılınç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Terör örgütlerinin halkı baskı ve şiddetle sindirmeye çalıştıklarını ancak buna boyun eğmeyeceklerini" söyledi.



Dernek çalışanı ve görgü tanığı İsa Gönen, derneği kapatıp çıktıktan sonra yan dükkanda otururken gürültü duyduğunu ve dışarı çıkıp baktığında maskeli saldırganları derneğin camlarını kırarken gördüğünü söyledi.



Bunun üzerine derhal polisi aradığını belirten Gönen, saldırıyı nefretle kınadığını ifade etti.



Dernek üyeleri de eğitim ve kültür derneği olan bir mekana gerçekleştirilen alçak saldırıyı kınadıklarını söyleyerek, polisin bir an önce saldırganları yakalamasını istedi.



Görüntü Dökümü



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­-Güvenlik kamerası görüntüleri/ SALDIRI ANLARI



-Olay yerinden görüntüler



-Röportajlar - Tattersall

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