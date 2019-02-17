Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Londra'da Sarı Yeleklilere Polisin Müdahalesi Sert Oldu

Dha Dış - Londra'da Sarı Yeleklilere Polisin Müdahalesi Sert Oldu

1 saat önce

Dha DIŞ - Londra'da sarı yeleklilere polisin müdahalesi sert olduSarı yelekliler Londra'da: 6 eylemci gözaltına alındı, 2 polis yaralandıDeniz Kılınç (DHA) ?

Dha DIŞ - Londra'da sarı yeleklilere polisin müdahalesi sert oldu

Sarı yelekliler Londra'da: 6 eylemci gözaltına alındı, 2 polis yaralandı

Deniz Kılınç (DHA) ? İrngiltere'nin başkenti Londra'da dünkü sarı yelekliler eylemlerinde polis, 6 kişinin gözaltına alındığını duyururken, sosyal medyada yer alan görüntülerde polisin eylemciler üzerindeki sert müdahalesi tepki gördü.

Fransa'nın başkenti Paris'te 17 Kasım'da akaryakıt fiyatlarına getirilen zammı protesto etme amacıyla başlayan ve sonrasında Belçika, Hollanda ve İngiltere gibi çeşitli ülkelere yayılan sarı yelekliler eylemleri 14'üncü haftasında devam ediyor.

Londra'da dün Piccadilly Meydanı ve Westminister'ı kapsayan bölgede yapılan eylemlerde Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, 6 kişinin gözaltına alındığını ve iki polisin de yaralandığını duyurdu:

'16 Şubat Cumartesi günü Whitehall ve Piccadilly'deki 'sarı yelekliler' eylemlerinde altı kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişiler sorgulama için polis merkezine götürüldü. Soruşturmalar devam ediyor. ?Eylemler sırasında düzeni sağlamaya çalışırken iki polis yaralandı ve tedavileri için hastaneye kaldırıldı.?

Londra polisinin eylemcilere mürdahale sırasında sert davranması ise büyük tepki çekti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:29 Kaynak: DHA

Deniz Kılınç, Polis, DHA, Londra, Güncel
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