Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Londra'da uçakta bomba alarmı
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ- Londra'da uçakta bomba alarmı

1 saat önce

Hindistan Hava Yolları'na ait bir uçak bomba ihbarı üzerine Londra Stansted Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

DHA DIŞ- Londra'da uçakta bomba alarmı, System.String[]
Hindistan Hava Yolları'na ait bir uçak bomba ihbarı üzerine Londra Stansted Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Hindistan'ın şehrinden havalanan ve ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark şehrine uçuş yapan uçak, bomba ihbarı üzerine Londra'daki Stansted Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
İngilitere Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait 'Eurofighter Typhoon' tipi jetin, bomba ihbarı yapılan uçağa Stansted Havalimanı'na kadar eşlik ettiği belirtildi.


- İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:05 Kaynak: DHA
hindistan, uçak, londra, bomba, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uçak krizini fırsata çeviren kadın girişimci, yetiştirdiği şeker otunun kilosunu 100 dolardan ihraç ediyor Yolcu uçağında bomba paniği: Acilen savaş uçağı gözetiminde Londra'ya indi Çok konuşulacak 23 Haziran iddiası: AK Parti İstanbul seçimi için getirdiği seçmenleri geri götürmedi Bakan Akar'dan NATO'ya F-35 uyarısı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 14:53:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Londra'da uçakta bomba alarmı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]