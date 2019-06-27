DHA DIŞ- Londra'da uçakta bomba alarmı
1 saat önce
Hindistan Hava Yolları'na ait bir uçak bomba ihbarı üzerine Londra Stansted Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Hindistan
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:05 Kaynak: DHA
Hava Yolları'na ait bir uçak bomba ihbarı üzerine Londra
Stansted Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Hindistan'ın şehrinden havalanan ve ABD'nin New Jersey
eyaletindeki Newark şehrine uçuş yapan uçak, bomba ihbarı üzerine Londra'daki Stansted Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
İngilitere Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait 'Eurofighter Typhoon' tipi jetin, bomba ihbarı yapılan uçağa Stansted Havalimanı'na kadar eşlik ettiği belirtildi.
- İngiltere
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