Dha dış ' londra polisi 'en küçük kurban' cinayetinin görüntülerini yayınladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dha dış ' londra polisi 'en küçük kurban' cinayetinin görüntülerini yayınladı - Son Dakika

Dha dış ' londra polisi 'en küçük kurban' cinayetinin görüntülerini yayınladı

7 saat önce

DHA DIŞ ' Londra polisi 'en küçük kurban' cinayetinin görüntülerini yayınladıİngiltere, (DHA) ? İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz Ocak ayında meydana gelen olayda, bir uyuşturucu satıcısı 14 yaşındaki Jaden Moodie izimli çocuğa arabayla çarptıktan sonra yerde onu defalarca...

DHA DIŞ ' Londra polisi 'en küçük kurban' cinayetinin görüntülerini yayınladı

İngiltere, (DHA) ? İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz Ocak ayında meydana gelen olayda, bir uyuşturucu satıcısı 14 yaşındaki Jaden Moodie izimli çocuğa arabayla çarptıktan sonra yerde onu defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. 18 Aralık'ta görülecek dava öncesi polis olayın görüntülerini yayınladı.

Londra'nın Bickley Caddesi'nde motosikletiyle gitmekte olan Jaden Moodie'ye, uyuşturucu satıcısı Ayoub Majdouline önce arabayla çarptı ve Moodie'yi motosikletinden yere düşürdü. Hafif yaralanan 14 yaşındaki çocuğun yanına gelen uyuşturucu satıcısı, yerde yatan Moodie'yi defalarca bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan uyuşturucu satıcısı Ayoub Majdouline, çıkarıldığı mahkemede jüri tarafından suçlu bulunarak tutuklandı. Savcı, küçük çocuğun 14 saniye dayanabildiğini ve katilin karşısında hiç sansı olmadığını açıkladı. 18 Aralık'ta hakim tarafından alacağı ceza açıklanmadan önce Metropolitan Polisi tarafından cinayetin görüntüleri yayınlandı. Polis, Jaden Moodie'nin 2019 yılında Londra'da 'cinayete kurban giden en genç kişi' olduğunu duyurmuştu.

Dha dış ' londra polisi 'en küçük kurban' cinayetinin görüntülerini yayınladı

Londra, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:44 Kaynak: DHA
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