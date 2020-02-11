DHA DIŞ –Lübnan'da yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto: 15 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA DIŞ –Lübnan'da yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto: 15 yaralı - Son Dakika

DHA DIŞ –Lübnan'da yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto: 15 yaralı

6 saat önce

Lübnan'da Başbakan Hassan Diab'ın kurduğu yeni hükümetin parlamento binasında 'güven oylaması' öncesi eylemciler ile polis çatıştı.

DHA DIŞ –Lübnan'da yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto: 15 yaralı, System.String[]

Lübnan'da Başbakan Hassan Diab'ın kurduğu yeni hükümetin parlamento binasında 'güven oylaması' öncesi eylemciler ile polis çatıştı.

Beyrut şehir merkezinde bazı yolları taşlarla kapatan eylemciler, parlamento binasına gelen bazı milletvekillerinin arabalarına yumurta attılar. Parlamento binası ve çevresinde güvenlik önlemi almaya çalışan polis, eylemcilere biber gazı ile müdahale etti. Eylemcilerin hedefinde bulunan milletvekilleri polisin açtığı yollardan parlamentoya ulaştı. Olaylarda 15 kişi yaralandı.

LÜBNAN PROTESTOLARI

2019 Ekim ayından itibaren zaman zaman şiddetlenen protestolarda eylemciler, hükümetin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile vergi politikasını eleştirmiş ve olaylar Başbakan Saad Hariri'nin istifası ile sonuçlanmıştı. Ülkede yaşanan ekonomik krizin sorumlusu olarak politikacıları gösteren eylemciler, politik sınıfı yetersiz ve yozlaşmış buluyorlar. Yeni Başbakan Hassan Diab'ın bugün öğle saatlerinde başlayacak ve yarına kadar sürecek parlamento toplantısında yeni hükümetin programını açıklaması ve güven oyuna sunması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik güçlerinin şehirde aldığı önlemler

Yollara kurulan taşlı barikat görüntüleri

Eylemcilerin slogan görüntüleri


Parlamento, Lübnan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:12 Kaynak: DHA
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