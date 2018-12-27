Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Lüks Yat Saniyeler İçinde Alevlere Teslim Oldu

Dha Dış - Lüks Yat Saniyeler İçinde Alevlere Teslim Oldu

41 dakika önce

Avustralya'nn Rottnest Adası açıklarında lüks bir yat alevler içinde kaldı.

Dha Dış - Lüks Yat Saniyeler İçinde Alevlere Teslim Oldu, System.String[]
Avustralya'nn Rottnest Adası açıklarında lüks bir yat alevler içinde kaldı. Yatın alev almasından sonra içlerinde beş yaşında bir çocuk da bulunan altı yolcu yara almadan kurtarıldı. Saniyeler içinde alevlere teslim olan yatın görüntüsü sahil güvenlik ekipleri tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yanan yatın görüntüsü - N

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:42 Kaynak: DHA

Avustralya, Güncel
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