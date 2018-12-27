Dha Dış - Lüks Yat Saniyeler İçinde Alevlere Teslim Oldu
41 dakika önce
Avustralya'nn Rottnest Adası açıklarında lüks bir yat alevler içinde kaldı.
Avustralya
'nn Rottnest Adası açıklarında lüks bir yat alevler içinde kaldı. Yatın alev almasından sonra içlerinde beş yaşında bir çocuk da bulunan altı yolcu yara almadan kurtarıldı. Saniyeler içinde alevlere teslim olan yatın görüntüsü sahil güvenlik ekipleri tarafından kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yanan yatın görüntüsü - N
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:42 Kaynak: DHA
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