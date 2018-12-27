Dha Dış - Lüks Yat Saniyeler İçinde Alevlere Teslim Oldu

Dha DIŞ - Lüks yat saniyeler içinde alevlere teslim olduÖzge Düzgün, (DHA)- Avustralya'nın Rottnest Adası açıklarında lüks bir yat alevler içinde kaldı.

Dha DIŞ - Lüks yat saniyeler içinde alevlere teslim oldu



Özge Düzgün, (DHA)- Avustralya'nın Rottnest Adası açıklarında lüks bir yat alevler içinde kaldı. Yatın alev almasından sonra içlerinde beş yaşında bir çocuk da bulunan altı yolcu yara almadan kurtarıldı. Saniyeler içinde alevlere teslim olan yatın görüntüsü sahil güvenlik ekipleri tarafından kaydedildi.

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