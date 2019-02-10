Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Lyon'da Sarı Yelekliler Birbiriyle Çatıştı (Yeni Görüntülerle)

Dha Dış - Lyon'da Sarı Yelekliler Birbiriyle Çatıştı (Yeni Görüntülerle)

1 saat önce

– Sarı yelekliler eylemleri 13'üncü haftasında sürüyor.

Dha Dış - Lyon'da Sarı Yelekliler Birbiriyle Çatıştı (Yeni Görüntülerle), System.String[]
– Sarı yelekliler eylemleri 13'üncü haftasında sürüyor. Fransa'nın birçok kentinde eylemciler yine sokaklardaydı. Dün Paris'teki gösterilerde birçok kişi yaralandı; bir eylemcinin ise eli bileğinden koptu.

Lyon'daki gösterilerde ise eylemciler birbiri ile çatıştı. Aşırı sağ ve aşırı sol görüşlü sarı yelekli eylemciler, yürüyüşlerin düzenlendiği bir yolda önce tartıştı ardından birbirine girdi. Sopalar ve yoldan söktükleri taşlar ile birbirine saldıran eylemcilerden yaralananlar oldu. O anları ise yine vatandaşlar kaydetti.

Görüntü Dökümü:

Kendi aralarında çatışan sarı yelekli göstericiler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:43 Kaynak: DHA

Paris, Fransa, Lyon, Güncel
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