Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Lyon'da Sarı Yelekliler Birbiriyle Çatıştı

Dha Dış - Lyon'da Sarı Yelekliler Birbiriyle Çatıştı

1 saat önce

Lyon'da sarı yelekliler birbiriyle çatıştıFransa (DHA) ? Sarı yelekliler eylemleri 13'üncü haftasında sürüyor.

Dha Dış - Lyon'da Sarı Yelekliler Birbiriyle Çatıştı, System.String[]
Lyon'da sarı yelekliler birbiriyle çatıştı

Fransa (DHA) ? Sarı yelekliler eylemleri 13'üncü haftasında sürüyor. Fransa'nın birçok kentinde eylemciler yine sokaklardaydı. Dün Paris'teki gösterilerde birçok kişi yaralandı; bir eylemcinin ise eli bileğinden koptu.

Lyon'daki gösterilerde ise eylemciler birbiri ile çatıştı. Aşırı sağ ve aşırı sol görüşlü sarı yelekli eylemciler, yürüyüşlerin düzenlendiği bir yolda önce tartıştı ardından birbirine girdi. Sopalar ve yoldan söktükleri taşlar ile birbirine saldıran eylemcilerden yaralananlar oldu. O anları ise yine vatandaşlar kaydetti.

DHA-Dış Haberler - Fransa -

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:04 Kaynak: DHA

Fransa, DHA, Lyon, Güncel
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