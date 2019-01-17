Dha Dış - Lyon Üniversitesi'nde Patlama... 3 Kişi Yaralandı
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Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Lyon Üniversitesi'nin çatısında süren tadilat çalışması sırasında yaşanan patlamada 3 kişi yaralandı.
Fransa
'nın Lyon
kentinde bulunan Lyon Üniversitesi'nin çatısında süren tadilat çalışması sırasında yaşanan patlamada 3 kişi yaralandı. Yetkililer, ard arda meydana gelen patlama ve yangının gazdan kaynaklanmış olmasından şüphelenildiğini belirtti. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Meydana gelen patlamalar farklı noktalardan bir çok kişi tarafından kaydedildi.
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Patlama anı görüntüleri
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:44 Kaynak: DHA
Fransa'nın Lyon Üniversitesi'ndeki Patlama Saniye Saniye Kaydedildi
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