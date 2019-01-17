Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Lyon Üniversitesi'ndeki Patlama Kamerada - 2 - Ek Görüntülerle

Dha Dış - Lyon Üniversitesi'ndeki Patlama Kamerada - 2 - Ek Görüntülerle

1 saat önce

Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Lyon Üniversitesi'nde patlama meydana geldi.

Dha Dış - Lyon Üniversitesi'ndeki Patlama Kamerada - 2 - Ek Görüntülerle, System.String[]
Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Lyon Üniversitesi'nde patlama meydana geldi. Patlamanın gazdan kaynaklandığı belirtiliyor. Çatıdaki patlama amatör kamera tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlama anı görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:43 Kaynak: DHA

Fransa, Lyon, Güncel
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