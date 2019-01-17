Dha Dış - Lyon Üniversitesi'ndeki Patlama Kamerada - 2 - Ek Görüntülerle
1 saat önce
Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Lyon Üniversitesi'nde patlama meydana geldi.
Fransa
'nın Lyon
kentinde bulunan Lyon Üniversitesi'nde patlama meydana geldi. Patlamanın gazdan kaynaklandığı belirtiliyor. Çatıdaki patlama amatör kamera tarafından görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:43 Kaynak: DHA
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Lyon Üniversitesi'ndeki Patlama Kamerada
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