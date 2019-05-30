DHA DIŞ- Macaristan'da gezi teknesi battı: 7 ölü (2)
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– Macaristan'da içinde 36 kişinin bulunduğu gezi teknesinin battığı, şu ana kadar 7 kişinin cesedine ulaşıldığı; 14 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:39 Kaynak: DHA
– Macaristan'da içinde 36 kişinin bulunduğu gezi teknesinin battığı, şu ana kadar 7 kişinin cesedine ulaşıldığı; 14 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.
Macar basını, başkent Budapeşte'de Tuna nehrinde içinde 2'si tekne personeli 36 kişinin bulunduğu gezi teknesinin battığını; 7 kişinin cesedine ulaşıldığını; 14 kişinin ise aranmakta olduğunu duyurdu. Yerel medya teknede Güney Koreli tursitlerin olduğunu; birçok kişinin çevreden gelen teknelerle kurtarıldığını yazdı.
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