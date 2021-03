DHA DIŞ 'Maceraperest 3 Rus faaliyete geçen yanardağı yakından görüntüledi - Son Dakika

? Rusya'nın Bering Denizi'nde bulunan Klyuchevskaya Sopka Yanardağı'nın patladığı sırada oluşan kül ve lavlar kendini tehlikeye atan 3 Rus tarafından an be an görüntülendi.

Rusya'nın Bering Denizi'nde bulunan Klyuchevskaya Sopka Yanardağı patladığı sırada oluşan kül ve lavların görüntüleri nefes kesti. Aleks, Boris ve Artem adlı üç Rus, 3 gün önce faaliyete geçen Kamchatka Yarımadası'ndaki Klyuchevskaya Sopka Yanardağı'ndan püsküren lavları yakından görüntüledi.

HAYATİ RİSKE ALDIRMADILAR

Hayatlarını tehlikeye atan 3 Rus, yanardağın eteklerine gelerek sıcak lavların yakınında o anları kayda almaya çalıştı. Yerel yetkililer, 4 bin 835 metre yüksekliğindeki yanardağdaki patlamanın 8 Şubat'ta sona erdiğini açıkladı. Ancak, Şubat ayının ortasından bu yana yanardağın her gün faaliyete geçtiği ifade edildi.