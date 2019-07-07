Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Macron, İran'ı anlaşma şartlarına uymaya davet etti
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DHA DIŞ- Macron, İran'ı anlaşma şartlarına uymaya davet etti

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ı 'İran Nükleer Anlaşması'nın şartlarına uymaya davet etti.

DHA DIŞ- Macron, İran'ı anlaşma şartlarına uymaya davet etti, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ı 'İran Nükleer Anlaşması'nın şartlarına uymaya davet etti.
Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya uyumun zayıfladığını ve buna bağlı gelişmelerden endişe duyduğunu belirtti" ifadeleri yer aldı.
Daha önce Macron'un ofisinden yapılan başka bir açıklamada, Macron'un, İran ve İran Nükleer Anlaşması taraflarıyla diyalog halinde olma sözü verdiği belirtilmişti.


- Fransa
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:10 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı, Fransa, İran, Güncel
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