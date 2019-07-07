DHA DIŞ- Macron, İran'ı anlaşma şartlarına uymaya davet etti
1 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ı 'İran Nükleer Anlaşması'nın şartlarına uymaya davet etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:10 Kaynak: DHA
, İran
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ı 'İran Nükleer Anlaşması'nın şartlarına uymaya davet etti.
Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya uyumun zayıfladığını ve buna bağlı gelişmelerden endişe duyduğunu belirtti" ifadeleri yer aldı.
Daha önce Macron'un ofisinden yapılan başka bir açıklamada, Macron'un, İran ve İran Nükleer Anlaşması taraflarıyla diyalog halinde olma sözü verdiği belirtilmişti.
- Fransa
SETA'nın medya raporuna bir tepki de HDP'den: Gazetecileri hedef göstermek suçtur
Son dakika! Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lı etkisiz hale getirildi
Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat! Zaman daralıyor
Sağlık Bakanı canlı yayında duyurdu: 29 bin personel KPSS ile alınacak, mülakat olmayacak