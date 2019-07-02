Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Macron: İran zenginleştirilmiş uranyum stoklarını azaltmalı
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ- Macron: İran zenginleştirilmiş uranyum stoklarını azaltmalı

41 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını bir an önce azaltması gerektiğini söyledi ve nükleer sorumluluklarının sorgulanmasına sebep olabilecek durumlardan kaçınması uyarısı yaptı.

DHA DIŞ- Macron: İran zenginleştirilmiş uranyum stoklarını azaltmalı, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını bir an önce azaltması gerektiğini söyledi ve nükleer sorumluluklarının sorgulanmasına sebep olabilecek durumlardan kaçınması uyarısı yaptı.
Tahran'dan gelen, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının İran Nükleer Anlaşması ile sınırlanan 300 kilogramlık limiti aştığı duyurusunun ardından açıklama yapan Macron, "İran'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğinden ve nükleer anlaşmanın ekonomik avantajlarından yararlanmaya devam ettiğinden emin olmak için adımlar atacağız" dedi.


- Fransa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:18 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı, Fransa, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılmaz Vural İran yolcusu! Kendisi açıkladı G20 Zirvesi'nde liderlerin konuşmasına müdahil olmaya çalışan Ivanka Trump, alay konusu oldu! Türkiye'ye kaçak giriş yapan göçmen, 3 kişinin tecavüzüne uğradı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 12:59:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Macron: İran zenginleştirilmiş uranyum stoklarını azaltmalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]