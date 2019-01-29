Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Maduro: Abd, Citgo'yu Venezuela'dan Çalmak İstiyor

Dha Dış - Maduro: Abd, Citgo'yu Venezuela'dan Çalmak İstiyor

2 saat önce

– Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te ABD'den ayrılan Venezuelalı diplomatları ağırladı.

Dha Dış - Maduro: Abd, Citgo'yu Venezuela'dan Çalmak İstiyor, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te ABD'den ayrılan Venezuelalı diplomatları ağırladı. Ağırlama programında konuşan Maduro, "ABD, Citgo'yu Venezuela'dan çalarak, illegal yollarla ilerlemek istiyor" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin ülkenin petrol şirketleri PDVSA ve Citgo'ya yaptırım kararı almasına dair, "ABD, Citgo'yu Venezuela'dan çalarak, illegal yollarla ilerlemek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne mesajımız her zaman bir olmuştur: Diyalog, saygı, Venezüella'ya müdahalesizlik; ancak Washington'dan gelen yanıt her zaman aynıydı: Aşağılama, küçümseme ve saldırganlık. ABD'nin yaptırımları bir soygundur. ABD'ye karşı gerekli yasal girişimlerimiz olacak" dedi.

"MÜZAKEREYE BİR KEZ TAHA HAZIRIM"

Muhalefete de seslenen Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Tüm Venezuela muhalefetiyle müzakere, diyalog ve uzlaşı için bir kez daha hazırım, tek bir amaç ile: barış, anlayış, karşılıklı tanıma" diye konuştu.

"TUGAY ZİYARETİNDE DE 'BİRLİK' MESAJI VERMİŞTİ"

ABD ve bir çok ülkenin Juan Guaido'ya destek açıklaması sonrası geçtiğimiz gün Carabobo eyaletindeki 41. Zırhlı Tugayı ziyaret eden Devlet Başkanı Maduro, darbe girişimine karşı askerlere birlik ve disiplin içinde olmaları talimatı vermiş; orduyu bölmek için de sürekli komplo kurulduğunu fakat güvenlik güçlerinin Venezuela'ya ve anayasasına giderek daha sadık hale geldiğini; birliklerini 'muhafaza' etmelerini söylemişti.

Görüntü Dökümü

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-Maduro'nın diplomatları ağırladığı saraydaki konuşması

-Maduro'nun 41. Zırhlı Tugayı ziyaretinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:54 Kaynak: DHA

Nicolas Maduro, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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