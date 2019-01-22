Dha Dış - Maduro Karşıtı Eylem Çağrısı Yapan 27 Asker Gözaltına Alındı
21 dakika önce
Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro'yu protesto için halkı sokağa çağıran 27 asker gözaltına alındı.
Venezuela
'da Devlet Başkanı Maduro'yu protesto için halkı sokağa çağıran 27 asker gözaltına alındı.
Sosyal medyada paylaştıkları videoda Maduro'yu protesto eden ve halkı sokağa çağıran 27 asker gözaltına alındı. Venezuela emniyet yetkilileri, kimlikleri tespit edilen askerlerin gözaltına alınarak, ifadelerinin alındığını belirtti. Muhalefet partileri de askerlere destek verdiklerini açıkladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Askerlerin görüntüleri
Eylemden görüntü
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:26 Kaynak: DHA
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